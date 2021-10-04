Парламент Ливии принял закон о выборах депутатов

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии приняла в понедельник долгожданный закон о выборах депутатов. Об этом сообщил официальный представитель законодательного органа Абдалла Блихак.

"Большинством голосов проект закона был утвержден", - сказал он.

Голосование по документу неоднократно откладывалось. Первоначально депутаты должны были принять его неделю назад, но проект был вновь передан в спецкомитет на доработку. Еще до утверждения документ получил одобрение Высшего государственного совета Ливии (ВГСЛ, де-факто вторая палата парламента с консультативными функциями, в которой доминируют представители запрещенной в РФ исламистской ассоциации "Братья-мусульмане").

В начале сентября парламент принял закон о выборах президента путем прямого голосования, против которого выступил ВГСЛ. Камнем преткновения стала статья, дающая право военным баллотироваться на высший государственный пост, что, как уверено большинство в Ливии, открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В связи с этим ВГСЛ призвал отложить президентские выборы до 2023 года ввиду невозможности их проведения в нынешних условиях.

Парламентские и президентские выборы запланированы на 24 декабря. Разработка и принятие соответствующей законодательной базы были главными условиями их проведения.