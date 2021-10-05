Белый дом пока не сообщает о планах проведения встречи лидеров США и Китая

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрации США пока нечего сообщить о планах проведения встречи или каких-либо других контактов президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Мичиган.

"Мы пока не можем подтвердить каких-либо встреч президента с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн сообщила в письменном заявлении о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует на этой неделе встретиться в Цюрихе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. По ее словам, встреча следует за состоявшимся 9 сентября телефонным разговором президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина и пройдет на фоне того, как две страны "продолжают стремиться ответственно управлять конкуренцией между США и Китаем".

До этого газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщала о том, что одним из пунктов повестки переговоров в Швейцарии может стать проведение саммита глав государств.

18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и Джейк Салливан, с китайской - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам заявили о проведении конструктивного диалога.