Экс-пресс-секретарь Трампа заявила, что у его жены в Белом доме было прозвище "Рапунцель"

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Жена экс-президента США Дональда Трампа Меланья получила в Белом доме прозвище "Рапунцель", его дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером были "интернами". Об этом, как смог убедиться корреспондент ТАСС во вторник, говорится в книге бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм при бывшем президенте США Дональде Трампе "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа".

Жене Трампа Меланье автор книги посвятила отдельную главу. По словам автора, супруга экс-президента редко появлялась в Белом доме, пренебрегая обязанностями первой леди, а если и появлялась, то почти не выходила из своих комнат. За это она и получила прозвище "Рапунцель". Некоторые сотрудники Секретной службы старались перевести к ней в охрану, чтобы поменьше путешествовать и бывать на мероприятиях. Гришэм утверждает, что Меланья завидовала популярности Иванки и за глаза звала ее "принцессой".

Свои прозвища были и дочери Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, который занимал должность старшего советника президента. Их в Белом доме называли "интернами", потому что они стремились участвовать во всем, не обладая для этого достаточной компетенцией, пишет Гришэм.

Среди других представителей окружения Трампа экс-пресс-секретарь отмечает сенатора Линдси Грэма, который якобы получил в Белом доме прозвище "сенатора-халявщика", потому что постоянно приезжал к тогдашнему президенту, чтобы пообедать или поиграть в гольф за его счет. А советница Трампа Фиона Хилл, по свидетельству Гришэм, якобы переживала, что ей не дают продвинуться по карьерной лестнице, потому что она женщина.

Встречи Трампа с другими лидерами

Самым примечательным ее эпизодом остался рассказ о саммите Россия - США в Осаке в 2019 году. Ранее пересказ соответствующих фрагментов появился в газете The New York Times.

Как утверждает Гришэм, она обсуждала тогда с советницей Трампа Фионой Хилл возможность того, что российский президент специально привел на встречу красивую переводчицу, чтобы отвлечь американского лидера. Также Гришэм утверждает, что Трамп тогда заявил, что будет жестко говорить на камеру, но мягче - на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным.

Другие части воспоминаний посвящены еще более анекдотичным деталям. Читатель может узнать из книги, что Трамп называл французского президента Эмманюэля Макрона слабаком, а с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсуждал кенгуру. Даже критически настроенная по отношению к Трампу американская пресса не сумела выделить более ярких сюжетов в книге в день ее публикации.

Книга экс-пресс-секретаря

В 2017-2019 годах Гришэм была официальным представителем Меланьи Трамп. Летом 2019 года она стала пресс-секретарем главы государства, сменив на этом посту Сару Сандерс, а весной следующего года вернулась на работу в аппарат первой леди, став его руководителем.

Нынешний пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон ранее раскритиковала еще не вышедшую книгу Гришэм. По ее словам, это "жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа". Позднее сам Трамп также высказался об утверждениях Гришэм. "Она получила деньги от радикального левого издателя, чтобы сказать плохие и не соответствующие действительности вещи. Очень плохо, что гонящиеся за наживой издатели продолжают публиковать унылый мусор", - говорится в распространенном заявлении бывшего президента.