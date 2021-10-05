Макрон сообщил, что встретится с Байденом на саммите G20 в Риме в октябре

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с американским коллегой Джо Байденом на саммите G20, который пройдет в конце октября в Риме. Об этом французский лидер сообщил во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС в Словении.

"Мы встретимся во время саммита G20. Я думаю, что это хорошая возможность посмотреть, как мы можем возобновить [диалог]", - сказал Макрон, слова которого приводит агентство Reuters. По словам президента Франции, прямые контакты позволят "обратиться к фактам и поговорить о том, что можно сделать вместе".

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30-31 октября. Встреча лидеров Франции и США в Риме станет первой с момента начала кризиса в двусторонних отношениях, возникшего после того, как США и Великобритания перехватили в середине сентября французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок стоимостью €56 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину".

В рамках нового соглашения Австралия планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.