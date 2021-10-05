США рассчитывают на углубление связей с Францией после кризиса вокруг подлодок

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. США рассчитывают на углубление отношений с Францией, несмотря на конфликт из-за крупного контракта на поставку подводных лодок. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2 , комментируя итоги встречи с президентом республики Эмманюэлем Макроном в Париже.

"В свете работы, которую нам поручили наши президенты, есть хорошая возможность углубить сотрудничество и координацию, будь то действия в зоне Сахеля, Индо-Тихоокеанском регионе или вопросы трансатлантического сотрудничества", - сказал он. Блинкен сообщил, что во вторник на встрече в Париже предложил французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану сотрудничать также по ситуации в Ливане, Ливии и Тунисе.

Макрон во вторник впервые принял Блинкена в Елисейском дворце после начала кризиса в двусторонних отношениях, возникшего из-за того, что США и Великобритания перехватили в середине сентября французский контракт с Австралией на строительство подводных лодок. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину". Франция отозвала посла из Вашингтона для консультаций, но затем вернула его в американскую столицу.

Комментируя этот кризис, Блинкен отметил, что "надо было сделать больше и лучше в плане коммуникации". "Именно об этом говорили президенты США и Франции во время их телефонного разговора, состоявшегося несколько недель назад", - подчеркнул госсекретарь. "Но самое важное заключается в том, что порой мы воспринимаем как данность те глубокие отношения, которые существуют между Францией и США", - добавил он.

"На основе поручений наших президентов вот уже на протяжении нескольких недель мы ведем основательные консультации, но также координируем действия по наиболее важным вопросам, связывающим наши страны", - сказал Блинкен.