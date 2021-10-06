Псаки: США и КНР дорабатывают детали договоренности о проведении двустороннего саммита

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин дорабатывают детали договоренности о проведении двустороннего контакта на высшем уровне. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге в среду.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга сообщило о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года двусторонней онлайн-встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. Американский чиновник, сообщивший об этом, рассказывал журналистам о прошедших в Цюрихе переговорах, в которых приняли участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Как я понимаю, результатом обсуждений стала договоренность о продолжении диалога на очень высоком уровне", - сказала Псаки, комментируя переговоры в Цюрихе. "Мы продолжаем считать, что взаимодействие на уровне лидеров - это важная часть наших усилий по ответственному управлению конкуренцией с КНР <...>. Мы все еще работаем над тем, как это будет выглядеть, когда [произойдет] и, конечно, над окончательными деталями", - добавила она, в ответ на вопрос о том, может ли встреча состояться "в районе саммита Группы 20", который пройдет в конце октября в Риме.

В МИД КНР ранее сообщили, что на консультациях в Цюрихе стороны "обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и другим вопросам". Во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи, сообщала, что одним из пунктов повестки переговоров в Швейцарии может стать проведение встречи глав государств.

18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и Салливан, с китайской - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам заявили о проведении конструктивного диалога.