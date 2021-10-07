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Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией и региональные вопросы

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, обсудив с ним отношения между двумя странами и региональные вопросы. Об этом сообщили в четверг журналистам в канцелярии президента Турции.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина", - отметили в администрации Эрдогана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Алиев и Путин обсудили по телефону ситуацию в регионе
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