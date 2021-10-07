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Пашинян отметил усилия Путина по установлению прочного мира на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении также отметил, что "искренне дорожит взаимопониманием и доверительными отношениями" с российским лидером

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Армении благодарно президенту России Владимиру Путину за усилия по установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в поздравительном послании армянского премьер-министра Никола Пашиняна по случаю дня рождения российского лидера, в четверг сообщила пресс-служба кабмина Армении.

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"Богатый опыт государственно-политической деятельности, направленный на реализацию интересов развития РФ, а также ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее укрепление роли страны на мировой арене, снискали вам уважение на родине и за рубежом. Неоспорим ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений России и Армении. Мы благодарны за ваши усилия по установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе", - говорится в послании.

Пашинян также отметил, что "искренне дорожит взаимопониманием и доверительными отношениями" с российским лидером. "Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на ответственной должности", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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