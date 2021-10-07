Вучич поздравил Путина с днем рождения и пригласил его в Сербию

В ОПЗЖ поблагодарили спикера Рады за работу и назвали его отставку политическими интригами

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко подчеркнул, что партия не поддерживает отставку спикера, так как считает, что это "сугубо политические интриги, которые проводятся в тяжелое для страны время"

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