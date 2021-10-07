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Вучич поздравил Путина с днем рождения и пригласил его в Сербию

Лидер Сербии пожелал президенту России здоровья и обилия новых возможностей для прогресса в личном и профессиональном плане

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил надежду на скорый визит российского лидера. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сербского президента.

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"Президент Республики Сербия Александар Вучич направил поздравления с днем рождения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, пожелав доброго здоровья и обилия новых возможностей для прогресса в личном и профессиональном плане", - говорится в сообщении. Вучич также выразил надежду, что "вскоре примет президента Путина в Сербии, чтобы продолжить конструктивный и всегда содержательный разговор".

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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