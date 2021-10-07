Советник президента США по нацбезопасности обсудил в Брюсселе энергетический кризис ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры в Брюсселе с руководителями кабинета председателя Евросовета Шарля Мишеля, в ходе которых стороны обсудили, в частности, энергетический кризис в ЕС. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в четверг источник в Евросовете.

"Они обсудили широкий круг вопросов в контексте отношений ЕС - США: неофициальный саммит в Брдо, сотрудничество ЕС - НАТО, безопасность и оборону, Афганистан, Индо-Тихоокеанский регион и Китай, Африку и Великобританию. Обсуждение также коснулось климата и резкого роста цен на энергоносители", - отметил он.

По словам дипломата, "стороны договорились поддерживать связь по этим и другим вопросам, которые были частью саммита ЕС - США в июне прошлого года".

В среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а в четверг снижение продолжилось ниже отметки в $1 тыс. за 1 тыс. куб. м газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.