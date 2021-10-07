Чартерным рейсом из Афганистана в Катар вывезли более 50 жителей Канады

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Еще 48 граждан Канады и четыре человека, обладающих статусом постоянных жителей этой североамериканской страны, вывезены чартерным рейсом из Афганистана в Катар. Об этом в четверг в Twitter сообщил глава канадского МИД Марк Гарно.

"6 октября 48 граждан Канады и четверо постоянных жителей [североамериканской страны] покинули Афганистан. Я благодарю за это правительство Катара", - написал министр. Он добавил, что Оттава продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана.

В сентябре 53 канадца были вывезены из Афганистана в Катар. Позже их доставили в Канаду.