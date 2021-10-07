{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чартерным рейсом из Афганистана в Катар вывезли более 50 жителей Канады

Оттава продолжит эвакуацию своих граждан из республики, отметил глава канадского МИД Марк Гарно

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Еще 48 граждан Канады и четыре человека, обладающих статусом постоянных жителей этой североамериканской страны, вывезены чартерным рейсом из Афганистана в Катар. Об этом в четверг в Twitter сообщил глава канадского МИД Марк Гарно.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

"6 октября 48 граждан Канады и четверо постоянных жителей [североамериканской страны] покинули Афганистан. Я благодарю за это правительство Катара", - написал министр. Он добавил, что Оттава продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана.

В сентябре 53 канадца были вывезены из Афганистана в Катар. Позже их доставили в Канаду.

Теги
АфганистанКанада
США возобновили эвакуацию афганцев
При таких перевозках используются коммерческие воздушные суда зафрахтованные либо Госдепартаментом, либо Министерством обороны
Читать полностью