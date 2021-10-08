Прокуратура потребовала ареста мэра Одессы либо внесения залога $4,5 млн

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требует арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 120 млн гривен ($4,5 млн). Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сказала Постолюк.

Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения Труханову. Суд может арестовать его на 60 дней.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП предъявили обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен ($25,5 млн) и легализации незаконно полученных доходов. Среди подозреваемых помимо Труханова одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор.