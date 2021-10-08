МИД Китая поддержал заявление Лаврова о негативной роли создаваемых США в АТР альянсов

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китай поддерживает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о негативной роли создаваемых США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военных альянсов AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Quad (США, Япония, Индия и Австралия). Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это заявление отражает общие опасения большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. AUKUS и Quad являются узкими кликами, которые носят выборочный и закрытый характер, а также провозглашают ментальность эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой", - указал он. "Это спровоцирует региональную гонку вооружений, обострит ситуацию и подорвет региональную солидарность и сотрудничество", - добавил дипломат.

"Региональные страны должны проявлять высокую степень бдительности по отношению к попыткам размыть или подорвать центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и вместе противостоять любым действиям, которые нарушают международную справедливость или провоцируют розню и конфронтацию в регионе", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу заявил о том, что создаваемые США альянсы AUKUS и Quad размывают существующие под эгидой АСЕАН форматы сотрудничества в АТР. Новая же индо-тихоокеанская стратегия в формате AUKUS, по словам министра, направлена на развал "системы, которая опиралась на необходимость уважать неделимость безопасности и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая".