Франция получила вербальную ноту России по делу Навального

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Франция получила ноту России по делу Алексея Навального. Об этом в пятницу сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

"Мы подтверждаем получение вербальной ноты от Российской Федерации", - отметил он. Одновременно дипломат заявил, что "необходимо пролить свет на все обстоятельства" отравления Навального. "Виновных в этом необходимо привлечь к ответственности и приняты все меры, чтобы избежать повторения подобных атак", - заявил он.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия предоставила ответ на запрос группы так называемых встревоженных государств - участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос.

По словам дипломата, "под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО" Россия вновь передала "ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов", ответы на которые необходимы, "чтобы завершить доследственную проверку по линии МВД".

О ситуации с Навальным

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.