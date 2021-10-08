Байден распорядился выделить помощь госслужащим США с "гаванским синдромом"

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи сотрудникам американских ведомств, у которых якобы был выявлен так называемый гаванский синдром. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Госслужащие, сотрудники разведки, дипломаты и военнослужащие по всему миру пострадали в связи с аномальными инцидентами, влияющими на здоровье", - подчеркнул американский лидер. По его словам, у некоторых из этих людей "повреждения головного мозга", ограничившие трудоспособность. Байден подчеркнул, что его администрация намерена оказать помощь пострадавшим, а также "докопаться до сути этих инцидентов, выяснить причины и выявить тех, кто несет ответственность".

В сентябре данная законодательная инициатива была единогласно одобрена Палатой представителей Конгресса США, а в июне - Сенатом. Она предусматривает "выплату средств" Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, Госдепартаментом и другими ведомствами сотрудникам, которые при исполнении обязанностей получили "повреждения головного мозга", связанные с указанным синдромом. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

По сведениям американской газеты Politico, американские госслужащие, которые заявляли, что у них имеются проблемы со здоровьем, связанные с данным синдромом, нередко сталкивались с "бюрократическими трудностями", когда пытались получить финансовую помощь от властей США. Как отмечало издание, данные лица, в частности, страдают от сильных головных болей, у некоторых из них якобы были выявлены повреждения мозга. По оценкам издания, в сентябре в США насчитывалось около 200 человек с "гаванским синдромом".

В конце июля Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США, подчеркнул, что американские власти ищут причину возникновения синдрома у американских госслужащих. В США СМИ и официальные лица обычно называют причиной этих нарушений некие "акустические атаки" или воздействие с помощью "направленной энергии".

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей был выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом". В сентябре телеканал Си-эн-эн информировал со ссылкой на источники, что один сотрудник ЦРУ во время недавней поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на "гаванский синдром".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.