В ЕС призвали более серьезно относиться к угрозам, связанным с миграцией из Афганистана

ТАСС, 8 октября. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в пятницу призвала более серьезно относиться к угрозам безопасности, которые могут возникнуть в результате миграции из Афганистана.

"По моей оценке, касаемо террористической угрозы, исходящей из Афганистана, <...> уровень обеспокоенности [ею] недостаточно высок. Мы, безусловно, должны его повысить", - приводит слова Юханссон агентство Reuters. Она выступала в Люксембурге после заседания Совета ЕС по внутренним делам.

Как отмечает агентство, еврокомиссар также призвала государства - члены ЕС к проверке и регистрации всех прибывающих из Афганистана. Вместе с этим Юханссон выразила обеспокоенность "огромным риском того, что "Аль-Каида" [террористическая организация, запрещена в РФ] может вновь возродиться в Афганистане".

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в республике. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.