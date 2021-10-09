Spiegel: власти Берлина расследуют случаи "гаванского синдрома" у дипломатов США

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Ведомство по уголовным делам Берлина расследует случаи так называемого гаванского синдрома среди сотрудников посольства США в столице ФРГ. Об этом сообщил в субботу журнал Spiegel .

Вокруг шум: что известно об "акустических атаках" на дипломатов США

По информации издания, упомянутое выше ведомство в августе начало расследование в отношении неизвестных по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Симптомы "гаванского синдрома" были выявлены у нескольких сотрудников американского посольства в Берлине, пишет Spiegel. Правительство США передало немецким следователям информацию о происшедшем.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года штаты отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали сократить на 15 человек численность дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом". Директор ЦРУ Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных синдромом, не установлена.