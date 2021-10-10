СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов теракта в Афганистане

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Организаторы теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана должны понести заслуженное наказание. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Совета Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности подчеркивают необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов", - указывается в нем. Как отмечается в документе, СБ ООН в связи с этим призывает все страны к сотрудничеству в рамках "международного законодательства и соответствующих резолюций".

Государства - члены Совбеза напомнили, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности". Они добавили, что "теракты являются уголовными преступлениями, которым нет оправдания, вне зависимости от того, кто, где, когда и по каким причинам их совершает".

В результате мощного взрыва в мечети погибли по меньшей мере 150 человек, десятки получили ранения. Нападение было совершено при большом стечении людей, которые собрались на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Член комиссии движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Захватившие власть в Афганистане талибы ранее осудили взрыв и пообещали найти и наказать его исполнителей.