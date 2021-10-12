В Киеве утверждают, что Макрон вскоре посетит Украину

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре посетит Украину с визитом, представители Парижа в Киеве занимаются его подготовкой. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в опубликованном во вторник интервью изданию "Зеркало недели".

"Я точно знаю, что он принял решение обязательно приехать на Украину. Обсуждались разные даты, но я отвечаю не за даты, а за концептуальные вещи на своем направлении работы", - добавила она.

По словам Стефанишиной, представители Парижа в Киеве уже заняты подготовкой визита французского лидера. "Не могу детализировать. Я знаю, что его команда работает, некоторые из его советников даже находятся на Украине для подготовки этого визита, и в зависимости от его наполнения будет определяться дата", - добавила вице-премьер.

В апреле о возможном визите Макрона на Украину в начале лета заявлял посол республики в Киеве Этьен де Понсен. Но тогда визит не состоялся. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в августе вновь подтвердил намерение президента Франции посетить Украину и выразил надежду, что это состоится до конца текущего года.

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский последний раз лично встречались 16 апреля во время визита украинского президента в Париж.