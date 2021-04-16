Зеленский обсудил с Макроном вопрос членства Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном перспективы обретения Киевом членства в Евросоюзе и НАТО.

"От президента Макрона, Франции в целом мы ощущаем поддержку Украины в вопросе ПДЧ [План действий по членству] в Североатлантическом альянсе. Я бы хотел слышать конкретику, когда это может быть. Но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении данного вопроса", - сообщил он в пятницу в Париже на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

Президент добавил, что ожидает услышать позицию относительно предоставления Киеву ПДЧ на саммите НАТО, который запланирован на июнь текущего года. Зеленский также уточнил, что во время подключения к переговорам с Макроном по видеосвязи канцлера Германии Ангелы Меркель данный вопрос не обсуждался, поскольку тема встречи касалась вопросов Донбасса. "Наша конференция была форматом обсуждения вопросов безопасности на востоке Украины, вопроса Донбасса, вопроса договоренностей, которые у нас были в конце декабря 2019 года на саммите "нормандской четверки", - уточнил он.

Зеленский добавил, что на встрече с Макроном рассказал об инициативе Киева - декларации о поддержке членства страны в ЕС, которую украинская сторона распространяет среди стран Евросоюза. "Несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - сказал украинский президент.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В опубликованном в пятницу интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС.