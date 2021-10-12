Медведчук заявил, что Зеленскому нужно вести переговоры с Путиным

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным для налаживания отношений двух стран.

"Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это интерес для Украины", - сказал он журналистам во вторник после завершения судебного заседания, на котором ему была избрана мера пресечения.

Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее "одуматься" и найти интерес "для страны и людей". По мнению политика, такой интерес состоит в мирном сосуществовании, налаживании торговых и экономических отношений с РФ, а также взаимодействии по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.