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Кризис на Украине

Прокуратура на Украине оспорит в суде меру пресечения, избранную Медведчуку

Избранную меру пресечения ведомство считает недостаточной

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинская прокуратура оспорит решение Печерского районного суда Киева, который во вторник избрал главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по новому уголовному делу. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора в Facebook.

"Прокуратура будет оспаривать меру пресечения <...> Указанная мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащее поведение [Медведчука]", - отмечается в нем.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеМедведчук, Виктор Владимирович
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