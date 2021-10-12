Прокуратура на Украине оспорит в суде меру пресечения, избранную Медведчуку

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинская прокуратура оспорит решение Печерского районного суда Киева, который во вторник избрал главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по новому уголовному делу. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора в Facebook.

"Прокуратура будет оспаривать меру пресечения <...> Указанная мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащее поведение [Медведчука]", - отмечается в нем.