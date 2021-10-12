Медведчук заявил, что власти Украины не должны обвинять в терроризме ДНР и ЛНР

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что власти Украины не должны обвинять в терроризме Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), если хотят сохранить территориальную целостность страны. Об этом он заявил во вторник после заседания суда, который постановил поместить его под круглосуточный домашний арест по новым обвинениям в государственной измене, касающимся поставок на Украину угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно, - сказал Медведчук, имея в виду попытки властей Украины добиться признания ДНР и ЛНР террористическими организациями на международном уровне. - Потому что в мире, международные организации, ООН, ОБСЕ, хорошо понимают, что как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть".

"Поэтому я считаю, что этого категорически делать нельзя, потому что мы заинтересованы в восстановлении территориальной целостности, заинтересованы в том, чтобы Донбасс вернулся в Украину, и надо делать все для этого и устанавливать мир", - считает глава политсовета ОПЗЖ.

Медведчук заявил, что предъявленные ему обвинения в государственной измене по делу о приобретении угля в неподконтрольной части Донбасса являются необоснованными, поскольку в момент, когда происходили эти события, ДНР и ЛНР не были признаны украинскими судами террористическими организациями. Он признал, что подобные решения выносились судами на Украине по ряду дел в 2017, 2018 и 2019 годах. Однако события, в отношении которых ему были предъявлены обвинения, произошли ранее этих сроков, отметил политик.

"Ничего общего с тем периодом, который сегодня вменяется, ноябрь 2014 - январь 2015, ничего общего с тем, что приводится в качестве доказательств в материалах подозрения, в отношении того, что оказывалось содействие ДНР и ЛНР, не имеет, потому что на тот момент и тогда в установленном законом порядке они не были признаны террористическими организациями", - добавил Медведчук.

Ранее во вторник Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).