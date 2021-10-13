Власти США признали, что Россия сделала шаги в борьбе с киберпреступниками

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются действующих с ее территории преступных элементов, использующих компьютерные вирусы-вымогатели. Это признала представитель администрации США высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен организуемой Вашингтоном 13-14 октября многосторонней виртуальной встрече по вопросам борьбы с киберпреступностью.

"Мы действительно ждем от российского правительства того, чтобы оно занялось нейтрализацией преступной деятельности, в которой используются вирусы-вымогатели, со стороны действующих лиц, находящихся внутри России. Могу доложить, что у нас в [двусторонней] экспертной группе [по кибербезопасности] были откровенные и профессиональные обмены мнениями, в ходе которых мы [США] изложили такие свои ожидания. Мы также поделились с Россией информацией насчет преступной деятельности с использованием вирусов-вымогателей, совершаемой с ее территории. Мы видели некоторые шаги [в этой области], сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий", - заявила представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне.

Она отказалась приводить подробности. "Я не буду вдаваться в дальнейшие детали относительно первоначальных шагов, которые мы [США] видели сделанными. Я отметила, что у нас [России и США] были очень откровенные и прямые обсуждения. И в контексте данных обсуждений мы видели шаги, сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий", - сказала американский чиновник.

"Как вы знаете, группа экспертов США и Кремля, которую [с американской стороны] возглавляет Белый дом, была сформирована президентом [Джо] Байденом и президентом [Владимиром] Путиным [по итогам июньского двустороннего саммита в Женеве]. Так что Соединенные Штаты напрямую взаимодействуют с Россией по вопросу о вирусах-вымогателях. Президент [Байден] очень ясно говорил о мобилизации ресурсов всех министерств и ведомств [американского правительства] в целях противодействия вирусам-вымогателям <...>", - отметила ведущая брифинга.

Как она утверждала, Вашингтон и Москва создали "выделенный канал" для проведения "сфокусированных и откровенных обсуждений" темы кибербезопасности, поскольку есть "ряд преступных элементов, действующих из России" и применяющих вирусы-вымогатели. "И мы [американские власти] поделились информацией о конкретных преступных элементах внутри России, и Россия сделала первоначальные шаги. И мы также будем ждать продолжения в этой сфере", - добавила представитель администрации США.

Чиновник также уточнила, что Вашингтон не пригласил Москву на нынешнюю встречу по борьбе с кибепреступностью.

Позиция Москвы

Между тем посол России в США Анатолий Антонов во вторник подчеркнул, что Москва отвечает "на все озабоченности", которые Вашингтон передает "по установленным каналам" в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов "есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности". Антонов затронул эту тему, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета.