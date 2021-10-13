Вучич: Белград будет вынужден защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Белград будет вынужден защитить сербское население в Косове и Метохии, если приштинские власти продолжат стрелять в сербов. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с представителями косовских сербов на административной линии с Косово.

"Что бы ни случилось, Сербия и Белград будет с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Только имейте в виду, какова будет цена для всех нас. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора", - заявил сербский лидер.

"Мы будем беречь мир, соблюдать соглашения. Мы просим НАТО выполнить свою работу. Просим албанцев не пытаться насилием достичь своих целей, но если попробуют, мой ответ кристально ясен: в той борьбе, когда мы должны защитить наших детей в Косове и Метохии, мы не только защитим их, но, говорю это впервые и со всей серьезностью, мы победим в этой борьбе", - подчеркнул президент.

Ситуация в регионе резко обострилась, когда полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в несколько торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где проводит встречу с представителями сербского населения края. По словам главы Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полиции ранения получили десятки человек.