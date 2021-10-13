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Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили заявил, что до ареста успел посетить некоторые города Грузии

Экс-президент Грузии утверждает, что был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что до своего ареста побывал в нескольких городах страны, включая Кутаиси и Ланчхути.

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"Я был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути. Был в нескольких местах края Самегрело - Земо-Сванети", - сказал он в интервью грузинской телекомпании Mtavari Arxi, опубликованном в среду.

Саакашвили тайно приехал в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что он незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти. 1 октября бывшего главу республики задержали после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.

Экс-президент в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси. Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили за незаконное пересечение границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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