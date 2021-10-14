Экс-сотрудника Минюста США обязали выступить на слушаниях по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американские законодатели, выясняющие обстоятельства штурма Капитолия 6 января, обязали выступить на слушаниях бывшего сотрудника Министерства юстиции США Джеффри Кларка, который ранее активно поддерживал 45-го президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте специального комитета Палаты представителей Конгресса по расследованию данных событий.

Как следует из документа, Кларку направлена соответствующая судебная повестка. От него требуют выступить на слушаниях 29 октября и предоставить к этому дню имеющиеся данные. В заявлении отмечается, что Кларк, "по имеющимся сведениям, был причастен к попыткам отменить итоги президентских выборов в 2020 году и помешать мирной передаче полномочий" в стране.

Американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного комитета, заявил: "Спецкомитет должен узнать обо всех подробностях, касающихся попыток предыдущей администрации [США] отложить утверждение итогов выборов 2020 года и распространить заведомо ложные данные об их итогах. Мы должны понять, какой была роль Кларка в этих попытках в Министерстве юстиции США, и выяснить, кто в администрации имел отношение к этому. Специальный комитет ожидает, что Кларк будет в полной мере сотрудничать при проведении расследования".

Ранее юридический комитет Сената Конгресса США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Кларк после президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, "был причастен к попыткам помешать мирной передаче полномочий" новой администрации. Он якобы предлагал направить законодателям ряда штатов письма с призывом отложить утверждение итогов голосования и рекомендовал выступить с заявлением о том, что Минюст США проводит расследование нарушений на выборах. Члены указанного комитета настаивают на том, что свидетельств указанных нарушений нет.

В юридическом комитете верхней палаты полагают, что Трамп рассматривал возможность назначить Кларка исполняющим обязанности министра юстиции США.

О штурме Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

По делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержаны более 600 человек. Около 50 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с насилием, некоторые сознались в совершении тяжких преступлений.