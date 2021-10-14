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Столкновения на западе Мьянмы

Reuters: главы МИД АСЕАН обсудят 15 октября вопрос недопуска Мьянмы на саммит организации

Он должен состояться с 26 по 28 октября

ТАСС, 14 октября. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 октября рассмотрит вопрос о возможности проведения саммита АСЕАН без делегации Мьянмы. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, в пятницу министры иностранных дел стран АСЕАН проведут встречу для обсуждения возможного недопуска председателя Государственного административного совета (правительства) Мьянмы Мин Аун Хлайна на саммит ассоциации. Он должен состояться с 26 по 28 октября этого года.

Как сообщает Reuters, встреча глав МИД под председательством Брунея состоится в онлайн-формате.

В августе главы МИД стран АСЕАН назначили второго министра иностранных дел и торговли Брунея Эривана бен Юсофа специальным посланником в Мьянме, что является одним из пяти пунктов консенсуса по ситуации в стране. Этот консенсус также предусматривает прекращение насилия, конструктивный политический диалог и оказание гуманитарной помощи со стороны ассоциации. Ранее глава МИД Малайзии заявлял, что АСЕАН не пригласит лидера Мьянмы на саммит организации, если не будет достигнут определенный прогресс.

Теги
МьянмаСтолкновения на западе Мьянмы
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