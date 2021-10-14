Reuters: главы МИД АСЕАН обсудят 15 октября вопрос недопуска Мьянмы на саммит организации

ТАСС, 14 октября. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 октября рассмотрит вопрос о возможности проведения саммита АСЕАН без делегации Мьянмы. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

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По данным агентства, в пятницу министры иностранных дел стран АСЕАН проведут встречу для обсуждения возможного недопуска председателя Государственного административного совета (правительства) Мьянмы Мин Аун Хлайна на саммит ассоциации. Он должен состояться с 26 по 28 октября этого года.

Как сообщает Reuters, встреча глав МИД под председательством Брунея состоится в онлайн-формате.

В августе главы МИД стран АСЕАН назначили второго министра иностранных дел и торговли Брунея Эривана бен Юсофа специальным посланником в Мьянме, что является одним из пяти пунктов консенсуса по ситуации в стране. Этот консенсус также предусматривает прекращение насилия, конструктивный политический диалог и оказание гуманитарной помощи со стороны ассоциации. Ранее глава МИД Малайзии заявлял, что АСЕАН не пригласит лидера Мьянмы на саммит организации, если не будет достигнут определенный прогресс.