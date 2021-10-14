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Потерпевшее бедствие военное судно Украины в Черном море буксируют в Одессу

Личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть судна, доставили в пункт постоянной дислокации

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Судно Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины, потерпевшее в среду бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря, буксируют в пункт его базирования - город Одессу. Об этом говорится в четверг в сообщении ВМС в Facebook.

"Осуществляется буксировка в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины. Личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть судна, был доставлен в пункт постоянной дислокации", - отмечается в сообщении.

В среду в ВМС ВС Украины сообщали, что в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, из-за чего получило повреждение судно национального флота в акватории Черного моря. Тогда было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за его живучесть.

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