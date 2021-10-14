Совет безопасности Ливана призвал к сохранению гражданского мира в стране

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Совет безопасности Ливана провел в четверг экстренное заседание в связи с перестрелками в ряде районов Западного Бейрута во время митинга шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах".

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

Выступивший по его итогам перед журналистами глава МВД Бассам Мавлави сообщил о принятых мерах по укреплению законности и порядка в столице. "Мы призываем к сохранению гражданского мира и недопущению сползания страны к междоусобице", - заявил он.

Министр признал, что события в районах Эт-Тайюни и Бадаро стали неожиданностью для правоохранительных органов. "Ведется расследование и будет установлено, кто открыл снайперский огонь по мирным демонстрантам", - указал он.