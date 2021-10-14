Экс-премьер Ливана Харири сравнил ситуацию в Бейруте с гражданской войной 1975-1990 годов

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

"То, что произошло сегодня в Бейруте с выстрелами, взрывами бомб и засильем вооруженных людей, вернуло нам воспоминания об ужасных событиях времен гражданской войны", - написал политик на своей странице в Twitter.

Он призвал армию и представителей спецслужб "принять максимальные меры для прекращения выстрелов в любых формах, ареста боевиков, защиты гражданских лиц и предотвращения нападений на них". В этой связи, по словам Харири, крайне важно "защитить государственную и частную собственность, а также обеспечить поддержание гражданского мира".

В четверг шиитские партии организовали у здания суда в Бейруте митинг с требованием отставки судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы. Партия "Хезболлах" и ее союзники обвинили Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования" и пригрозили выходом из недавно созданного правительства, если судья не будет смещен со своего поста. Неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям, обеспечивавшим их безопасность. Погибли шесть и пострадали свыше 60 человек.

Шиитские силы уже обвинили в произошедшем сторонников христианской партии "Ливанские силы". Между тем ее руководство категорически отвергло какую-либо причастность к случившемуся, потребовав от компетентных органов четко определить ответственных.