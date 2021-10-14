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Ситуация на Корейском полуострове
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США заявили, что сделали конкретные предложения КНДР и теперь ждут ответа

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что цель США - полная денуклеаризация Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. США передали КНДР конкретные предложения по возможным контактам и теперь ждут ответа от Пхеньяна. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Наша политика предполагает взвешенный подход, направленный на выстраивание серьезного и устойчивого диалога с КНДР, чтобы обеспечить достижение нашей цели, так что мы готовы встретиться с КНДР без предварительных условий. Мы даже сделали конкретные предложения КНДР и ждем ответа", - сказал он.

Прайс добавил, что цель США - полная денуклеаризация Корейского полуострова.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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