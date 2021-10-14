В Госдепе на фоне событий в Бейруте призвали защищать независимость судов

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США на фоне произошедших в четверг в Бейруте вооруженных стычек указал на необходимость поддержания безопасности судов. Соответствующее заявление сделал в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы выступаем против запугиваний и угроз насилием в отношении судебных органов любой страны. Мы поддерживаем независимость судов в Ливане", - указал Прайс, отметив, что деятельность движения "Хезболлах" "подрывает безопасность, стабильность и суверенитет" страны. По словам представителя Госдепа, будущее Ливана зависит от возможности его граждан решать трудные вопросы "посредством диалога".

В четверг шиитские партии организовали у здания суда в Бейруте митинг с требованием отставки судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. Движение "Хезболлах" и его союзники обвинили Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования" и пригрозили выходом из недавно созданного правительства, если судья не будет смещен со своего поста. Неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям, обеспечивавшим их безопасность. Погибли шесть человек, свыше 60 пострадали. По словам медиков, у всех жертв - ранения в голову и грудь.