Конгресс инициирует уголовное дело из-за неявки помощника Трампа на слушания по 6 января

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий разбирательство в связи с предпринятым 6 января штурмом Капитолия, намерен инициировать уголовное преследование политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося помощником бывшего президента Дональда Трампа, в связи с его отказом выступить на слушаниях. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении председателя комитета Бенни Томпсона (демократ, от штата Миссисипи).

"Спецкомитет не потерпит игнорирования наших повесток, так что мы начнем процедуру предъявления господину Бэннону обвинений в преступном неуважении [к Конгрессу]", - заявил он. Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

В конце сентября указанный комитет, который проводит разбирательство в связи с событиями 6 января, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников 45-го президента США Трампа, выступить на слушаниях и предоставить законодателям всю имеющуюся у них информацию. Однако Бэннон, являвшийся при Трампе политическим стратегом Белого дома, отказался это сделать.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что Министерство юстиции США примет решение о том, следует ли предъявлять обвинения лицам, которые откажутся выступить на слушаниях в спецкомитете, проводящем разбирательство по факту штурма Конгресса.

Ранее указанный спецкомитет также запросил в Национальном архиве США документы, касающиеся действий Трампа в связи с событиями 6 января. Экс-президент через адвокатов добивался того, чтобы материалы не раскрывали. Псаки уточнила, что нынешний американский лидер Джо Байден решил не пользоваться своими полномочиями, которые позволяют наложить запрет на раскрытие документов, касающихся работы предыдущей администрации.

Штурм Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

По делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержаны более 600 человек. Около 50 из них признали себя виновными в применении насилия, некоторые сознались в совершении тяжких преступлений.