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США призвали на фоне беспорядков в Бейруте к завершению расследования взрыва в его порту

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, жертвы взрыва, произошедшего в августе 2020 года, пытаются добиться правосудия

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают ливанские власти завершить прозрачным образом расследование обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя беспорядки в Ливане.

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"Мы, конечно, подтверждаем свою выражавшуюся много раз <...> поддержку расследования. Мы призываем ливанские власти быстро и транспарентно завершить расследование обстоятельств чудовищного взрыва в порту Бейрута", - сказала официальный представитель президента США. С ее точки зрения, "жертвы этого взрыва, произошедшего в августе 2020 года, добиваются правосудия".

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать такие усилия и такое расследование", - добавила Псаки.

Теги
СШАЛиванПсаки, Джен
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