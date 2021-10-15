США призвали на фоне беспорядков в Бейруте к завершению расследования взрыва в его порту

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают ливанские власти завершить прозрачным образом расследование обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя беспорядки в Ливане.

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

"Мы, конечно, подтверждаем свою выражавшуюся много раз <...> поддержку расследования. Мы призываем ливанские власти быстро и транспарентно завершить расследование обстоятельств чудовищного взрыва в порту Бейрута", - сказала официальный представитель президента США. С ее точки зрения, "жертвы этого взрыва, произошедшего в августе 2020 года, добиваются правосудия".

"Виновные должны быть привлечены к ответственности. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать такие усилия и такое расследование", - добавила Псаки.