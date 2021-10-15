СМИ: число погибших в ходе событий в Бейруте возросло до семи

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате перестрелок в столице Ливана Бейруте возросло до семи. Такие данные привел в пятницу телеканал Al Hadath .

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

По сведениям канала, ранения получили 32 человека, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о шести жертвах и более 30 пострадавших.

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.

Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим.