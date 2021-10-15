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Протесты в Бейруте

СМИ: число погибших в ходе событий в Бейруте возросло до семи

По данным Al Hadath, ранения получили 32 человека

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате перестрелок в столице Ливана Бейруте возросло до семи. Такие данные привел в пятницу телеканал Al Hadath.

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По сведениям канала, ранения получили 32 человека, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о шести жертвах и более 30 пострадавших.

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.

Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по погибшим.

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ЛиванПротесты в Бейруте
Протесты в Бейруте
Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте
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