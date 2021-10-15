Проверявшему системы Boeing 737 MAX предъявили обвинения в мошенничестве

Согласно обвинительному заключению, Форкнер предоставил подразделению Федерального авиационного управления США (ФАУ) по оценке воздушных судов (Aircraft Evaluation Group, AEG) "по существу ложную, неточную и неполную информацию" о системе улучшения характеристик маневренности MCAS самолета Boeing 737 MAX. В связи с этим в руководствах по эксплуатации самолетов и в учебных пособиях для пилотов не содержалось какой-либо информации об указанной системе.

Форкнеру предъявлены обвинения в мошенничестве по шести пунктам. Ожидается, что впервые он предстанет перед судом в пятницу. Если вина Форкнера будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком до нескольких десятков лет.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что пилот компании Boeing Марк Форкнер, осуществлявший проверку программного обеспечения самолета Boeing 737 MAX, мог умышленно ввести в заблуждение авиарегулятор США (FAA). По мнению следователей, он мог умолчать об ошибках, выявленных при тестировании системы контроля полетов, что привело к крушению самолетов этой серии и, как следствие, гибели людей.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало впоследствии, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.