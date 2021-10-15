Ливанские судьи выступили в защиту главы комиссии, расследующей ЧП в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Ассоциация ливанских судей отвергла в пятницу попытки сместить своего коллегу Тарека Битара с поста главы комиссии, расследующей обстоятельства взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в Twitter.

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"Мы призываем всех судей объединиться вокруг Высшего судебного совета Ливана и противодействовать попыткам обойти полномочия судебной власти, которая остается последней твердыней идеи государства, - говорится в документе. - Наш долг - встать на защиту судьи Битара, подвергающегося нападкам и запугиванию с использованием непристойных методов". В нем подчеркивается, что судья Битар будет оставаться на своем посту, пока компетентный орган не вынесет решения о его смещении.

Заявление Ассоциации последовало за обращением премьер-министра Наджиба Микати к ливанским судьям занять единую позицию в отношении своего коллеги, которого хотят отстранить от расследования. Кассационный суд уже дважды - 27 сентября и 13 октября - отклонял поданные против Битара иски бывших министров и депутатов, обвиняющих его в превышении полномочий.

Ранее канцелярия президента Мишеля Ауна опровергла сообщения ряда ливанских СМИ об отставке главы следственной комиссии. В заявлении указывалось, что "сведения журналиста Симона Абу Фаделя о том, что судья Битар якобы посетил президента республики и проинформировал его о своем намерении устраниться от расследования, не соответствуют действительности".