Боррель выразил соболезнования близким убитого британского парламентария

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ЕС выразил соболезнования близким убитого британского парламентария Дэвида Амесса. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Шокирован и потрясен ужасным убийством члена парламента сэра Дэвида Амесса. Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - написал он.

Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс). Он получил несколько ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали оперативно приехавшие медики.

Как сообщила полиция, нападавшему, который был задержан на месте преступления, 25 лет. По информации газеты "Дейли телеграф", преступник является выходцем из Сомали. К расследованию привлечено контртеррористическое подразделение британской полиции.