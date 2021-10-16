Лидер христианской партии отверг обвинения в провоцировании междоусобицы в Ливане

"Ложные утверждения, что ЛС заранее готовила расправу над мирными демонстрантами в квартале Тайюни, безосновательны и сфабрикованы", - указал он в интервью радиостанции Voice of Lebanon. Христианский политик отметил, что ливанская армия задержала снайперов, стрелявших в четверг с крыш домов в Тайюни. "Они [военные] допросят их, и мы узнаем, откуда пришли эти люди и с кем связаны", - сказал он. При этом Джааджаа осудил проведенные властями аресты среди его сторонников в квартале Айн-Руммана, которые, по его словам, "сидели дома и не принимали участия в уличных столкновениях".

Ответственность за перестрелки в Тайюни, жертвами которых стали семь человек, возложил на ЛС (бывшая вооруженная милиция христиан в период гражданской войны 1975-1990 годах) в пятницу глава Исполкома шиитской партии "Хезболлах" Хашем Сафиеддин. Он утверждал, что "в посольствах США и Саудовской Аравии в Ливане знали о заговоре, спланированном ЛС". По словам шиитского политика, "Хезболлах" не попала в расставленную ловушку, потому что "не позволит никому втянуть себя в гражданскую войну".

Столкновения в четверг из Тайюни распространились на соседние кварталы Айн-Руммана и Шиях, где проживают христиане и шииты. Решительные действия ливанской армии не позволили событиям выйти из-под контроля. В пятницу прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которые были задержаны силовиками.

В своем интервью лидер ЛС заявил, что его партия постарается на предстоящих весной парламентских выборах отстранить от власти коалицию, в которую входит "Хезболлах". По его словам, парламентское большинство "несет ответственность за то плачевное состояние, в котором находится сейчас Ливан".