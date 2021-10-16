Главу комиссии, расследующей ЧП в порту Бейрута, вызвали в Высший судебный совет Ливана

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Судья Тарек Битар, возглавляющий комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута, представит 19 октября отчет о своей деятельности в Высший судебный совет Ливана. Об этом сообщила в субботу Ливанская вещательная корпорация. По ее информации, вызов в высшую судебную инстанцию Битара связан с попытками премьер-министра Наджиба Микати найти компромиссный выход из ситуации, возникшей вокруг главы комиссии.

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

13 октября шиитские партии "Амаль" и "Хезболлах", а также христианская "Марада" пригрозили, что выведут своих представителей из правительства, если судья Битар не будет смещен с поста. 14 октября в Бейруте состоялась акция протеста сторонников шиитских партий, которая вылилась в уличные столкновения и поставила Ливан на грань новой междоусобицы. В перестрелки с шиитскими активистами вступили члены правой христианской партии "Ливанские силы", в результате погибли семь человек.

Ранее лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла обвинил судью Битара в преднамеренной политизации процесса расследования. По словам Насруллы, глава следственной комиссии "совершает ошибку за ошибкой и уводит расследование в неправильное русло". По сведениям газеты Al-Akhbar, недовольство шиитов вызвано появившейся информацией о том, что Битар якобы хочет возложить на "Хезболлах" вину за взрыв в морском порту.

В защиту судьи и его особых полномочий выступил в субботу министр юстиции Ливана Генри Хури. Он подчеркнул, что Битар "имеет право вызывать на допрос кого угодно в рамках проводимого расследования". В свою очередь Ассоциация ливанских судей выразила возмущение по поводу "нападок на Битара и его запугивания с использованием непристойных методов".

Раскол кабинета

Кассационный суд уже дважды - 27 сентября и 13 октября - отклонял поданные против главы следственной комиссии иски бывших министров и депутатов, обвиняющих его в превышении полномочий. В пятницу канцелярия президента Мишеля Ауна опровергла сообщения ряда ливанских СМИ об отставке Битара. В заявлении указывалось, что "сведения журналиста Симона Абу Фаделя о том, что судья Битар якобы посетил президента республики и проинформировал его о своем намерении устраниться от расследования, не соответствуют действительности".

Газета Asharq al-Awsat отмечает, что вопрос о судьбе Битара грозит расколом кабинета национального спасения. По ее данным, премьер стремится избежать правительственного кризиса и предлагает Высшему судебному совету Ливана выработать приемлемую формулу, которая помогла бы выстроить взаимодействие с комиссией лиц, пользующихся парламентской неприкосновенностью.