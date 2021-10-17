Эсминец США и канадский фрегат совершили проход через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США Dewey и фрегат канадских ВМС HMCS Winnipeg совершили проход через Тайваньский пролив. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ши И в социальной сети Weibo.

"15 октября ракетный эсминец ВМС США Dewey и фрегат канадских ВМС HMCS Winnipeg совершили проход через Тайваньский пролив", - сказал он. По словам Ши И, военные и морские силы Китая на протяжении всего времени вели наблюдение за американским эсминцем и канадским фрегатом и сопровождали их.

"США и Канада вступили в сговор, чтобы устроить провокацию и беспорядки. <...> Это наносит серьезный ущерб миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива", - продолжил официальный представитель.

Как указал он, "Тайвань является частью Китая". "Силы Восточной зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии боевой готовности и будут твердо и решительно предпринимать все необходимые шаги для реагирования на угрозы и провокации", - резюмировал Ши И.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.