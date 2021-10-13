Пекин — Тайбэй: с чем связано обострение

Андрей Кириллов — о "холодных ветрах", дующих в Тайваньском проливе и угрожающих миру и безопасности в этом крайне чувствительном районе

В пекинском сетевом ресторане Dintaifun, где готовят китайские блюда с "тайваньской спецификой", как обычно, по вечерам многолюдно. За соседним столиком компания местных бизнесменов шумным оживлением приветствует очередную бутылку 58-градусного гаолянового байцзю, на этикетке которой на тайваньский лад обозначено место географической привязки горячительного напитка — Kinmen. В принятой в материковом Китае транскрипции это название писалось бы как Jinmen. Вроде одна буковка, да и перевод названия продуваемой всеми ветрами скалы в Тайваньском проливе, как ни крути, один и тот же — Золотые ворота, а разница большая. Тайваньцы даже в таких, казалось бы, мелочах отстаивают свою самостийность. Самый большой китайский остров управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана (консервативная политическая партия) во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Кроме собственно острова Тайвань преемники покойного генералиссимуса удерживают еще несколько кусочков суши, в том числе и тот, на котором делают 58-градусный напиток. На Золотых воротах находились дальнобойные артиллерийские батареи, с которых еще в 1950-х годах гоминьдановцы обстреливали своих материковых оппонентов.

Сегодня в Тайваньском проливе, отделяющем островитян от остального Китая, дуют такие холодные ветры, что и самая крепкая гаоляновка, должно быть, не спасет. "Один Китай" или "материковый агрессор" "Ситуация в зоне Тайваньского пролива в последнее время крайне напряженная после того, как ВВС Народно-освободительной армии Китая в момент празднования Дня образования КНР (национальный праздник — 1 октября) направили рекордное число истребителей в прилегающее к острову воздушное пространство — как напоминание сепаратистам", — пишет China Daily, англоязычная газета, которая доводит до внешнего мира официальную точку зрения Пекина. А ведь еще несколько лет назад между материковым Китаем и Тайванем развивались тесные экономические и политические контакты. Их инициаторами со стороны острова выступали политические наследники Чан Кайши. Главное у партии Гоминьдан, что и позволяло ей в прошлом худо-бедно договариваться с КПК, — приверженность идее "одного Китая", пусть и под разными флагами. На этом постулате строился так называемый консенсус 1992 года, когда представители сторон торжественно признали, что берега разделяющего их Тайваньского пролива не есть "отдельные государства". На этой общепримиряющей основе удалось постепенно восстановить и обмены между людьми, и почтово-телеграфную связь, и торгово-экономические отношения. Кстати, тайваньские рестораны Dintaifun тоже открылись в Пекине и Шанхае на гребне этой волны потепления. Все было бы хорошо, если бы не ДПП.

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Пекин сейчас винит во всем пришедшую к власти на острове администрацию Демократической прогрессивной партии (ДПП), объединяющей сторонников "независимости" Тайваня. Это преимущественно молодое тайваньское (уже в третьем-четвертом поколении) население отмежевавшейся территории, которое не мучает по ночам ностальгия по родным провинциям Фуцзянь или Чжэцзян, по пекинским переулкам-хутунам или шанхайским шикумэнь — кварталам старой застройки. Приверженцы ДПП тоже в своем роде патриоты, но с сильным островным привкусом, в речи их больше не слышатся "тухуа" — словечки разных китайских диалектов, которые вытесняет англоязычная лексика. "Вместо того чтобы отмежеваться от опасной тяги к независимости перед лицом повторяющихся предупреждений Пекина, администрация ДПП пытается изображать материковый Китай агрессором и угрозой миру и стабильности в отношениях через пролив", — пишет China Daily. "Это потому, — продолжает издание, — что не могут они видеть растущую силу материка и консолидацию условий для воссоединения Тайваня с родиной". Американское вмешательство Есть, по мнению пекинских обозревателей, еще один существенный фактор усиления сепаратистских поветрий на острове — американский. Для Вашингтона нагнетание напряженности в Тайваньском проливе — едва ли не главный инструмент общего давления на Пекин, которое просматривается и за созданием AUKUS (партнерства США, Великобритании и Австралии) нового военного блока на Тихом океане, и за сближением Индии, Австралии, США и Японии в рамках Quad (четырехстороннего диалога по безопасности), хоть Нью-Дели и пытается говорить о своей "настороженности" относительно милитаризации этого формата. Однако китайцы все равно видят за активизацией индийской армии на ледниках Ладакха "руку Вашингтона". Индия пытается извлечь выгоду из погружения Китая в "серьезную конфронтацию" с США, говорит профессор Института международных исследований при Фуданьском университете Линь Миньван. "Она полагает, что Вашингтон придает большое значение Нью-Дели, поскольку президент США Джо Байден частенько связывался с индийским руководством после своего прихода во власть, совместно обсуждая планы по сдерживанию китайского роста", — отмечает эксперт. Китайские СМИ все более решительно пишут о готовности Китая "отразить новую агрессию Индии".

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Газета The Wall Street Journal между тем сообщила со ссылкой на неназванные источники, что на Тайване уже около года находится американское подразделение специального назначения, а также морские пехотинцы. Якобы они тренируют тайваньских спецназовцев для укрепления обороны острова. Пусть американских специалистов и немного (то ли 20, то ли 22, точное число не столь уж важно), но утечка об их пребывании на острове носит целенаправленный характер — вызвать гнев Пекина, лишний раз подергать дракона за усы. Правда, представитель Пентагона сообщение не подтвердил, при этом заявив, что поддержка тайбэйской администрации Вашингтоном направлена против угрозы со стороны материкового Китая. "Историческая задача" Ободренная поддержкой США, глава администрации острова Цай Инвэнь тем временем уточнила, что Тайвань, мол, "не склонит голову" перед давлением со стороны материкового Китая, а будет отстаивать статус-кво в регионе и продолжит укреплять свою обороноспособность. Об этом г-жа президент сказала, выступая в Тайбэе по случаю национального праздника — Дня двух десяток (десятый день десятого месяца). Одновременно на торжественном собрании по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции выступил председатель КНР Си Цзиньпин. "Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо", — сказал он. "Раскольнические власти Тайваня продолжают искать поддержку, включая военную, со стороны США с целью помешать национальному воссоединению Китая, и это подтверждает, что послание доброй воли материкового Китая тайваньским соотечественникам, а также серьезное предупреждение властям острова игнорируются", — пишет пекинская Huanqiu shibao. Наблюдатели, отмечает издание, называют позицию сепаратистов "последним безумием" перед их судным днем, а надежды на мирное решение тайваньской проблемы "резко сократились". В этой ситуации глава российской дипломатии Сергей Лавров на форуме в Нур-Султане (Казахстан) вновь подтвердил четкую позицию РФ по тайваньскому вопросу. "Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью КНР. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике", — сказал министр.

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