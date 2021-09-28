Четверка Quad — азиатское НАТО? Взгляд из Индии

Первый личный саммит лидеров государств — участников Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония), прошедший параллельно 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вызвал в мире едва ли не больший интерес, чем сама Генассамблея. По приглашению хозяина Белого дома Джо Байдена в Вашингтон прибыли премьер Индии Нарендра Моди, его японский коллега Ёсихидэ Суга и глава австралийского правительства Скотт Моррисон, которые подвели первые итоги и выработали программу деятельности недавно возрожденного объединения. В мире тут же заговорили об "антикитайском военном союзе" и даже об "азиатском НАТО".
К тому же объединению Quad предшествовали международные военно-морские маневры "Малабар", которые проводятся с 1992 года, но сначала их участниками были только Индия и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. Корабли австралийских ВМС впервые приняли участие в маневрах в 2007 году, но сейчас Австралия уже стала постоянной страной-участницей.
При этом член Quad — Индия — входит и в БРИКС, и в Шанхайскую организацию сотрудничества, где Китай — один из самых активных участников. Означает ли это переориентацию индийской политики?
"Нет! Индийская политика традиционно стоит на том, что страна не участвует ни в каких военных блоках. Напомню, что Индия — лидер Движения неприсоединения", — сказал мне известный индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан. "Quad — это не военный союз. У него гораздо более широкие цели, из которых оборонное сотрудничество составляет лишь незначительную часть", — считает он.
Унникришнан напомнил, что учения "Малабар", на которые ссылаются сторонники версии о "новом НАТО", начались задолго до образования союза Quad. При этом Индия проводит военные учения с самыми разными странами — фактически до недавнего времени даже с Китаем.
С ним согласен и другой мой собеседник: "Нужно иметь в виду, что политика Индии направлена на то, чтобы участвовать во всех региональных и международных объединениях. Это диверсификация индийской политики. Как великая держава, мы стремимся, чтобы Индия, имеющая глобальные интересы, была представлена во всех ведущих объединениях, кроме военных блоков", — сказал источник, близкий к МИД Индии, на условиях анонимности.
"Не слишком военный союз"
Собеседник напомнил, что 15 сентября было объявлено о новом партнерстве AUKUS, объединившем Австралию, Великобританию и США. В рамках этого союза Канберра планирует с помощью США построить восемь атомных подлодок и переоснастить армию американскими крылатыми ракетами. Австралия даже разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, что вызвало дипломатический скандал. "Создание союза AUKUS, который имеет ярко выраженный военный характер, даже вызвало определенное удовлетворение в Индии. Теперь объединение Quad может сосредоточиться на других аспектах сотрудничества и поддержать репутацию не слишком военного союза", — добавил источник.
Он отметил, что Индию не приглашали в AUKUS, но ее политическая концепция и не позволила бы войти в объединение.
Многие забывают еще об одной коалиции, которую инициировал в АТР Вашингтон, — альянсе по обмену разведданными "Пять глаз" с участием Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Индия в нем не участвует.
В связи с этим оба моих собеседника уверены, что Нью-Дели никогда не согласится на роль антикитайского "тарана" для стран Запада. "Западные страны, конечно, могут захотеть использовать Индию для военного давления на Пекин, но это маловероятно. Индия заинтересована только в преследовании собственных национальных интересов", — уточнил Унникришнан.
Отзвук Афганистана?
Думаю, что и активизация Quad, и создание AUKUS стали отчасти следствием провала США в Афганистане — администрации Байдена были нужны успешные внешнеполитические инициативы. Но главное — последние шаги показывают открытую переориентацию внешней политики США на Индо-Тихоокеанский регион, считает мой источник, близкий к МИД. Он не сомневается, что именно этот регион теперь будет "фокусом" мировой внешней политики.
"Почему именно Тихий океан и Южно-Китайское море стали новым местом противостояния в мире? Ответ прост: агрессивное поведение Китая привело к возникновению напряженности, а усилия Соединенных Штатов по противодействию любому вызову, который Китай представляет для их господства, подлили масла в огонь. Но у Индии главная цель — свободный, открытый и инклюзивный Индо-Тихоокеанский регион", — указывает в свою очередь Унникришнан.
Задача Нью-Дели — занять прочное и достойное ее амбициям место в мире. Премьер-министр Нарендра Моди почти сразу после прихода к власти в 2014 году сделал ставку на превращение Индии в мировой производственный хаб, возможно, даже потеснив с этого места КНР. Не случайно Моди провозгласил программу "Делай в Индии!".
Для Нью-Дели противостояние с Китаем носит иной, чем у США, характер — Индия соперничает с китайским проектом "Один пояс — один путь", в котором видит угрозу своим интересам; стремится к переориентации на Индию экономических связей в регионе. Но воевать явно не хочет, уверены собеседники.
При этом Унникришнан уверен, что "новым НАТО" союз стран называют "только в русских и китайских СМИ".
У каждого своя цель
При этом даже беглого взгляда на "четверку" (Австралия, Индия, США и Япония) достаточно, чтобы отметить некоторую разность деклараций ее участников. У каждого здесь, похоже, своя цель. Так, Индия рассматривает Quad как платформу для многогранного партнерства в самых разных областях, но при этом предпочитает не говорить о "врагах". А, например, США открыто провозглашают Китай и Россию противниками и, конечно, в соответствии с этим строят свою внешнюю политику.
Поэтому, думаю, первый саммит "четверки" был посвящен определению общих точек соприкосновения. Стороны говорили не о Китае (это слово даже не произносилось, хотя явно подразумевалось), а о партнерстве в областях хай-тек, новых технологий, производстве вакцины против COVID-19 и так далее. Из этого списка действительно представляется, что Quad намерен противостоять экономической экспансии КНР на этих направлениях. Во всяком случае пока.
Пожалуй, первым большим достижением альянса стало соглашение по вакцинам: страны-участницы по итогам встречи заявили, что намерены пожертвовать более 1,2 млрд доз препарата от коронавирусной инфекции в рамках программы Quad Vaccine Partnership странам Индо-Тихоокеанского региона. "Четверка", как видно, намерена противостоять "вакцинной дипломатии" Китая, в рамках которой Пекин осуществляет поставки в целый ряд стран мира. Нью-Дели будет производить вакцину (пока речь о препарате от американской компании Johnson&Johnson), Япония и США — финансировать проект, а Австралия обеспечит логистику для доставки препарата.