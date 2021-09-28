Четверка Quad — азиатское НАТО? Взгляд из Индии

Первый личный саммит лидеров государств — участников Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония), прошедший параллельно 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вызвал в мире едва ли не больший интерес, чем сама Генассамблея. По приглашению хозяина Белого дома Джо Байдена в Вашингтон прибыли премьер Индии Нарендра Моди, его японский коллега Ёсихидэ Суга и глава австралийского правительства Скотт Моррисон, которые подвели первые итоги и выработали программу деятельности недавно возрожденного объединения. В мире тут же заговорили об "антикитайском военном союзе" и даже об "азиатском НАТО".

К тому же объединению Quad предшествовали международные военно-морские маневры "Малабар", которые проводятся с 1992 года, но сначала их участниками были только Индия и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. Корабли австралийских ВМС впервые приняли участие в маневрах в 2007 году, но сейчас Австралия уже стала постоянной страной-участницей.

При этом член Quad — Индия — входит и в БРИКС, и в Шанхайскую организацию сотрудничества, где Китай — один из самых активных участников. Означает ли это переориентацию индийской политики?

"Нет! Индийская политика традиционно стоит на том, что страна не участвует ни в каких военных блоках. Напомню, что Индия — лидер Движения неприсоединения", — сказал мне известный индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан. "Quad — это не военный союз. У него гораздо более широкие цели, из которых оборонное сотрудничество составляет лишь незначительную часть", — считает он.

Унникришнан напомнил, что учения "Малабар", на которые ссылаются сторонники версии о "новом НАТО", начались задолго до образования союза Quad. При этом Индия проводит военные учения с самыми разными странами — фактически до недавнего времени даже с Китаем.

С ним согласен и другой мой собеседник: "Нужно иметь в виду, что политика Индии направлена на то, чтобы участвовать во всех региональных и международных объединениях. Это диверсификация индийской политики. Как великая держава, мы стремимся, чтобы Индия, имеющая глобальные интересы, была представлена во всех ведущих объединениях, кроме военных блоков", — сказал источник, близкий к МИД Индии, на условиях анонимности.

"Не слишком военный союз"

Собеседник напомнил, что 15 сентября было объявлено о новом партнерстве AUKUS, объединившем Австралию, Великобританию и США. В рамках этого союза Канберра планирует с помощью США построить восемь атомных подлодок и переоснастить армию американскими крылатыми ракетами. Австралия даже разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, что вызвало дипломатический скандал. "Создание союза AUKUS, который имеет ярко выраженный военный характер, даже вызвало определенное удовлетворение в Индии. Теперь объединение Quad может сосредоточиться на других аспектах сотрудничества и поддержать репутацию не слишком военного союза", — добавил источник.