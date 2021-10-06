Белый дом рассказал о содержании встречи помощника Байдена с представителем Китая

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи обсудили контроль рисков в двусторонних отношениях, а также сферы возможного взаимодействия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам данных консультаций, состоявшихся в среду в Швейцарии.

Как говорится в документе, встреча состоялась после телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, "во время которого они обсудили важность поддержания открытыми каналов связи, чтобы соперничество между США и КНР осуществлялось ответственным образом".

"Салливан также коснулся сфер, в которых США и КНР заинтересованы в совместной работе с целью преодоления жизненно важных вызовов для государств, а также методов контроля рисков в наших отношениях", - сообщили в Белом доме. "Салливан коснулся ряда сфер, в которых мы озабочены шагами КНР, включая действия, касающиеся прав человека, Синьцзян-Уйгурского автономного района, Гонконга, Южно-Китайского моря и Тайваня. Салливан дал ясно понять, что, хотя мы продолжим инвестировать в собственную национальную мощь и тесно работать с союзниками и партнерами, мы также продолжим взаимодействовать с КНР на самом высоком уровне, чтобы конкуренция была ответственной", - говорится в заявлении.