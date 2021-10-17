Экстрадированный в США из Кабо-Верде венесуэлец Сааб предстанет перед судом 18 октября

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Гражданин Венесуэлы Алекс Сааб, который был экстрадирован из Кабо-Верде в США, предстанет перед судом в штате Флорида в понедельник, 18 октября. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель федеральной прокуратуры США во Флориде Марлин Родригес.

"Я могу подтвердить, что Алекс Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в США вчера (в субботу - прим. ТАСС), чтобы предстать перед судом по предъявленным ему в июле 2019 года обвинениям в Южном округе Флориды", - отметила она. Как следует из электронной базы федерального суда Южного округа штата Флорида, речь идет об обвинениях в легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Как уточнила Родригес, ожидается, что заседание по делу Сааба состоится в данном окружном суде в понедельник. Оно запланировано на 13:00 (20:00 мск). Председательствовать будет судья Джон О'Салливан.

По словам Родригес, "экстрадиция была осуществлена в полном соответствии со всеми законами Кабо-Верде в этой области и постановлениями суда". В заявлении представителя прокуратуры отмечается, что власти США "выразили признательность правительству Кабо-Верде за помощь и терпение в этом сложном деле", а также отметили "профессиональную работу судебной системы" этой африканской страны.

Американские СМИ сообщили в субботу о том, что власти Кабо-Верде выдали США Сааба, который имеет колумбийское происхождение и является финансистом и предпринимателем. По версии газеты The Washington Post, Сааб входит в число "близких союзников" президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Каракас назвал экстрадицию Сааба похищением и нарушением прав человека. Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы выразили протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

В свою очередь Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Сааба. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.