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В Северной Македонии на большинстве участков завершилось голосование на местных выборах

По данным Государственной избирательной комиссии, явка избирателей по состоянию на 19:30 мск составила 48,96%

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Голосование на большинстве избирательных участков в ходе выборов в органы местного самоуправления завершилось в Северной Македонии в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Александр Даштевски.

По данным ГИК, явка избирателей по состоянию на 18:30 (19:30 мск) составила 48,96%. "В соответствии с избирательным законодательством голосование завершается в 19:00, после чего двери [избирательных участков] закрываются, - отметил Даштевски. - Там, где избиратели стоят в очередях на участках и должны проголосовать <...>, считаем, что они войдут в пункты голосования до 19:30".

На некоторых избирательных участках в связи с техническими проблемами с аппаратурой для биометрической идентификации избирателей возникли очереди, и избирком принял решение о продлении голосования.

В воскресенье в Северной Македонии проходят выборы в органы местного самоуправления. Ожидается, что предварительные результаты по итогам голосования будут объявлены через несколько часов или в понедельник.

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