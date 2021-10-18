В Польше заявили, что не уступят в споре с Брюсселем по ключевым для страны вопросам

ВАРШАВА, 18 октября. /ТАСС/. Польше не намерена уступать в споре с Брюсселем по ключевым для страны вопросам. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию Sieci глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Мы не поддадимся никакому шантажу. Мы упорно боремся, и мы не уступим в принципиально важных для государства и поляков вопросах. Хотя, конечно, мы знаем, что политика заключается в том числе в умении преодолевать трудные ситуации, и путь к этому не всегда легок", - сказал он.

"Мы защищаем суверенитет Польши, мы также защищаем польские права в ЕС, потому что они сейчас нагло, незаконно и вопреки договорам нарушаются", - добавил Качиньский.

Конфликт Польши с Европейским союзом по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы польской судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.