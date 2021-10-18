ЕС в ближайшие дни может запустить процедуру, допускающую заморозку выплат Польше

ТАСС, 18 октября. Евросоюз в ближайшие дни может запустить процедуру, которая предусматривает приостановку выплат Польше из бюджета ЕС. Об этом в понедельник в интервью агентству Bloomberg сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Это вопрос [ближайших] дней или максимум недель", - отметил он, говоря про сроки начала использования процедуры. Как добавил Рейндерс, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник в рамках пленарной сессии Европарламента собирается "еще раз объяснить" премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, что давление на Варшаву будет исходить не только от органов ЕС, но и от различных стран-членов, а также от институтов гражданского общества и населения самой Польши.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.