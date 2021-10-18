МИД Франции предупредил Белоруссию о соразмерном ответе на высылку французского посла

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Франция считает необоснованной высылку ее посла из Минска и предупреждает Белоруссию о принятии сопоставимых мер. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя французсокго МИД.

"Данное необоснованное решение, принятое белорусскими властями, стало еще одним из череды тех многочисленных негативных решений, которые снижают возможности действия французского представительства в Минске. В связи с этим французскими властями были предприняты пропорциональные меры относительно дипломатического представительства Белоруссии во Франции, и белорусские власти были об этом уведомлены", - указано в нем.

В заявлении подтверждается, что посол Франции в Минске Николя де Лакост вынужден был покинуть Белоруссию 17 октября. "Данный отъезд был вызван односторонним решением белорусских властей отозвать агреман, который был предоставлен ему 31 августа 2020 года, и данные действия связаны с непредоставлением верительных грамот послом господину [Александру] Лукашенко", - пояснили в МИД.

Там подтвердили, что "в соответствии с общеевропейской позицией, заключающей в том, чтобы не признавать законность результатов президентских выборов от августа 2020 года, посол Франции не представил свои верительные грамоты господину Лукашенко. Копии их, в соответствии с дипломатическими правилами были лишь переданы МИД Белоруссии".

МИД Франции также сообщил, что де Лакост будет выполнять начиная с 18 октября функции специального посланника по Белоруссии. "Одновременно с этим будет продолжаться деятельность посольства Франции в Минске", - указывается в документе.

"Франция продолжит поддерживать белорусский народ и поиск надежного политического урегулирования белорусского кризиса подобно тому, как она уже делает это с августа 2020 года в четком соответствии с позицией, определенной Европейским союзом", - заверяет французский МИД.